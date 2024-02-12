Google виділить 25 мільйонів євро на освіту європейців у сфері ШІ

Компанія Google планує виділити 25 млн євро для навчання користувачів в Європі користуватися штучним інтелектом (ШІ).

Про це повідомляє Reuters.

У Google заявили, що відкрили прийом заявок для соціальних підприємств і некомерційних організацій, які можуть допомогти охопити тих, хто, швидше за все, отримає користь від навчання.

Компанія також проведе серію навчань для підтримки компаній, які використовують ШІ для масштабування свого бізнесу. Крім того, Google розширив свої безкоштовні онлайн-курси з ШІ до 18 мов.

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"Дослідження показують, що переваги штучного інтелекту можуть посилити існуючу нерівність, особливо в сфері економічної безпеки та зайнятості. Нова програма допоможе людям по всій Європі розвивати свої знання, навички та впевненість у сфері ШІ, гарантуючи, що ніхто не залишиться позаду", - сказав Адріан Браун, виконавчий директор Центру громадського впливу, який керує некомерційною програмою разом з Google.

Нагадаємо:

Корпорація Google оголосила, що перейменували свій чат-бот Bard на честь нового ШІ, що лежить в його основі, під назвою Gemini, а також запустила платну підписку.

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