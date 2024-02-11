Україна та Польща через пів року відкриють новий пункт пропуску на кордоні

Новий пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" Максим Козицький

Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" планують пустити в експлуатацію протягом наступних шести місяців.

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Будівництво пункту пропуску розпочали у 2021 році.

"Сьогодні з новопризначеною очільницею Підкарпатського воєводства пані Терезою Кубас-Гуль оглянули хід робіт на майбутньому автомобільному пункті пропуску. Зараз він уже на завершальному етапі", - зазначив голова Облдержадміністрації.

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В обладміністрації також зазначили, що розглядають доповнення пунктів пропусків додатковим залізничним сполученням та пішохідним.

Окрім цього, розглядали питання про створення пункту пропуску "Лопушанка – Міхновець", який покращить сполучення між Польщею та Україною, розвантажить інші пункти пропуску, сприятиме співпраці людей, які живуть у прикордонних містах і селах та розвитку туризму.

До цього питання обіцяють повернутись пізніше.

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