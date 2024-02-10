Boeing намагається мирно розвʼязати проблеми з постачальниками після кризи 737 MAX

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Аерокосмічний гігант Boeing намагається побудувати нові стосунки зі своїми постачальниками, після кризи контролю якості та інциденту з Boeing 737 MAX.

Про це повідомляє Reuters.

Зміна тональності аерокосмічного гіганта була підкреслена у виступі Іхсана Муніра, віцепрезидента Boeing з питань ланцюжка постачання і виробництва, на аерокосмічній конференції під Сіетлом у середу.

"Ми будуємо літак разом. Немає ніяких "ви" і "ми". Є тільки ми", - сказав він, звертаючись до постачальників обладнання.

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Boeing має близько 1100 постачальників.

За словами деяких постачальників, які спілкувались зі ЗМІ, коментарі Муніра ознаменували зміну тону в порівнянні з попередньою стратегією Boeing, спрямованою на підвищення ефективності ланцюжка постачання і скорочення витрат.

Ця ініціатива, яка дозволила скоротити витрати на ланцюги постачання на 15%, була непопулярною серед постачальників, які стверджували, що Boeing наживається на скороченні промислової бази.

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У минулому авіабудівник заявляв, що ця програма була необхідна для забезпечення довгострокової конкурентної переваги компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомили, що проблеми з постачальниками виникли після того, як комісія в США виявила, що літак Alaska Airlines, Boeing 737 MAX 9 не мав болтів кріплення дверної панелі, яка відлетіла під час польоту 5 січня.