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У січні держбюджет отримав понад 47 мільярдів митних платежів

Четвер, 1 лютого 2024, 18:19 - Анастасія Дячкіна

Надходження митних платежів до державного бюджету України у січні 2024 року становили 47,3 млрд гривень.

Про це повідомила Державна митна служба.

"Завдяки стійкості вітчизняного бізнесу, який попри важкі часи продовжує свою діяльність і будує плани на майбутнє, відновленню повноцінного функціонування пунктів пропуску на західному кордоні та злагодженій роботі митних органів, у січні 2024 року до державного бюджету України перераховано 47,3 млрд грн митних платежів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця сума на 11 млрд грн чи на 30,3% перевищила очікувані надходження до державної скарбниці.

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Серед основних чинників, які позитивно вплинули на стан наповнення бюджету: 

  • розблокування пунктів пропуску на західному кордоні України, що сприяло збільшенню їхньої пропускної спроможності (за січень здійснено пропуск 100 270 транспортних засобів, що на 2010 більше, ніж у грудні 2023 року);
  • скорочення часу митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення (середній час у січні становив 94 хв);
  • сплата відстрочених митних платежів та інше. 

Нагадаємо

Державна митна служба у листопаді за результатами митних оформлень імпорту та експорту товарів перерахувала до держбюджету 39,2 млрд грн митних та інших платежів, або 81% від плану. 

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Економічна правда
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