Митниця у листопаді недовиконала план надходжень до бюджету на 20% 

Державна митна служба у листопаді за результатами митних оформлень імпорту та експорту товарів перерахує до держбюджету 39,2 млрд грн митних та інших платежів, або 81% від плану.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Головною причиною падіння митних платежів він вважає блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

"Індикативний показник у 48,5 млрд грн виконано лише на 39,2 млрд грн або на 81%. І зважаючи на перевиконання плану минулого місяця, недовиконання у листопаді можна пояснити лише падінням вантажообігу на західній ділянці кордону", – написав Гетманцев.

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Нагадаємо:

Блокада польського кордону істотно ускладнила доставку імпортної продукції з Європи, пріоритет роздрібних мереж на українську продукцію знизив ризики для споживача, проте підвищується ризик зростання цін на низку категорій товарів.

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