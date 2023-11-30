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Митниця у листопаді недовиконала план надходжень до бюджету на 20% 

Четвер, 30 листопада 2023, 20:30 - Анастасія Дячкіна

Державна митна служба у листопаді за результатами митних оформлень імпорту та експорту товарів перерахує до держбюджету 39,2 млрд грн митних та інших платежів, або 81% від плану. 

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

Головною причиною падіння митних платежів він вважає блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

"Індикативний показник у 48,5 млрд грн виконано лише на 39,2 млрд грн або на 81%. І зважаючи на перевиконання плану минулого місяця, недовиконання у листопаді можна пояснити лише падінням вантажообігу на західній ділянці кордону", – написав Гетманцев. 

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Нагадаємо: 

Блокада польського кордону істотно ускладнила доставку імпортної продукції з Європи, пріоритет роздрібних мереж на українську продукцію знизив ризики для споживача, проте підвищується ризик зростання цін на низку категорій товарів.

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митниця Польща фінанси бюджет
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