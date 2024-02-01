Уряд відклав приватизацію колишнього "Турбоатома" до кінця війни

Наразі Кабінет Міністрів не розглядає можливості приватизації АТ "Українські енергетичні машини" - підприємства "Турбоатом" та "Електроважмаш", раніше частково апфілійованим з російським олігархом Олексієм Мордашовим.

Про це розповів голова Фонду держмайна Віталій Коваль в інтерв'ю LIGA.net.

Очільник Фонду зазначив, що 76% акцій АТ "Українські енергетичні машини" знаходяться в управлінні Кабінету міністрів, не у Фонді держмайна.

"Це є зараз стратегічне підприємство, яке працює на енергетику та на критичні галузі", – пояснив Коваль.

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За його словами, що приватизація акційного товариства не планується до кінця війни.

"Наскільки мені відомо, уряд не розглядає можливості приватизації АТ "Українські енергетичні машини" до завершення воєнного стану", – зазначив Коваль.

"Українські енергетичні машини" було створено наприкінці 2021 року шляхом об'єднання двох харківських промислових гігантів – "Електроважмашу" та "Турбоатому".

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"Турбоатом" є єдиним в Україні виробником турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій. Найбільшим міноритарним акціонером підприємства (15,34%) був венчурний інвестфонд "Сьомий" під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Ще 5,60% акцій раніше належали структурам, афілійованим з російським холдингом "Силові машини" (фактичний власник – Олексій Мордашов).

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів своїм рішення доручив Фонду держмайна забезпечити приєднання АТ "Завод "Електроважмаш" до АТ "Турбоатом", у липні ФДМ ініціював збори акціонерів з цього питання.