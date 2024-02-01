Google стане найбільшим покупцем електроенергії з голландських вітрових проєктів

Компанія Google підписала найбільшу в історії угоду про купівлю-продаж електроенергії (PPA) з офшорними вітровими проєктами біля узбережжя Нідерландів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в рамках угоди Google погодився купувати 478 МВт електроенергії з двох нових вітроелектростанцій, розроблених консорціумами Crosswind та Ecowende, спільними підприємствами енергетичної компанії Shell та голландської комунальної компанії Eneco.

Google також оголосив про підписання менших договорів про розподіл електроенергії в Італії, Польщі та Бельгії, але не розкрив жодних фінансових деталей цих угод.

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"Розробники проєктів з відновлюваної енергетики все частіше прив'язують свої обсяги виробництва електроенергії до довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії, щоб забезпечити безпеку доходів в той час, як корпоративні покупці прагнуть зафіксувати постачання і забезпечити досягнення цілей щодо використання екологічно чистої енергії", – йдеться в повідомленні.

Багато компаній зі схожими цілями наразі працюють на щорічній основі, узгоджуючи договори купівлі-продажу електроенергії або сертифікати на відновлювані джерела енергії зі своїм річним споживанням електроенергії.

Додається, що Google, однак, прагне співвіднести кожну годину використаної електроенергії з годиною виробництва чистої енергії, що, на думку прихильників цього методу, краще відображає фактичне використання енергії компаніями.

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Нагадаємо:

Корпорація Google уклала мирову угоду у судовому процесі щодо порушення патентних прав на чипи, які використовуються для технології штучного інтелекту компанії.