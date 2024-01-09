LEGO судиться з українською компанією через авторське право: вимагає знищити 11 тисяч іграшок
Данський виробник конструкторів LEGO позивається до українського ТОВ "Компанія Генезіс" через іграшки, які порушують авторське право.
Про це повідомляє видання LVIV.MEDIA посиланням на ухвалу Господарського суду у Львівській області.
Зареєстроване у м. Стрий ТОВ "Компанія Генезіс" у 2023 році замовило 11 064 дитячих конструкторів торговельної марки Alle Blox. У квітні 2023 року з повідомлення Львівської митниці представник компанії LEGO дізнався про ввезення цих іграшок до України.
Тоді LEGO звернувся до Господарського суду Львівської області з проханням зупинити митне оформлення конструкторів Alle Blox, адже, за його словами, вони порушують авторські права.
У заяві LEGO зазначили, що компанія провела експертне дослідження іграшок, які замовила "Компанія Генезіс".
"Експерти встановили, що у своїх конструкторах виробник Alle Blox скопіював дві фігурки, дизайн яких запатентувала LEGO. Одна з них — це фігурка на ім’я Стефані, яка продавалася в комплекті набору LEGO Friends. Цей набір вийшов у продаж в США ще на початку 2012 року", - йдеться в повідомленні.
У зв’язку з порушенням права на інтелектуальну власність, LEGO просить зупинити розмитнення іграшок, вилучити їх з обігу та знищити.
Наступне засідання в справі заплановане на 11 січня.
Нагадуємо:
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Українська компанія "Старлінк" виграла в першій інстанції суд за позовом компанії Ілона Маска SpaceX щодо прав на бренд Starlink та перемогла ще раз - в Господарському суді м.Києва, де вимагала компенсації своїх витрат на юристів.