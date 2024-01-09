Бізнес-клієнти Приватбанку тепер можуть виплачувати зарплати через смартфон

Державний Приватбанк запустив оновлення застосунку "Приват24 для бізнесу", завдяки якому бізнес-клієнти можуть виплачути зарплати своїм працівникам через смартфон.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Оновлений функціонал мобільного банку для бізнес клієнтів "Приват24 для бізнесу" дозволяє не лише переглядати та підписувати вже створені зарплатні відомості, як раніше, а і створювати нові відомості та робити платежі до них", - йдеться в повідомленні.

У фінустанові зазначили, що на сьогодні більше половини українського бізнесу виплачують зарплату своїм співробітникам через Приватбанк. Таким чином клієнти отримують можливість робити зарахування цілодобово та за лічені хвилини. Зарахування зарплати однією відомістю на картки Приватбанку та картки інших банків позбавляє додаткової роботи з створення кількох відомостей, якщо співробітники бажають отримувати зарплату у різних банках.

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Також у банку працює окрема лінія консультантів з підтримки бухгалтерів для допомоги в вирішенні зарплатних питань.

Нагадуємо:

За даними Приватбанку, понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".

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