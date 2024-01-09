Курс валют на 9 січня: гривня в банках слабне

9 січня готівкова гривня зміцнилась до долара та євро на "чорному ринку", але ослабла в банках, офіційний курс також знизився.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 39,18 – 39,36 грн проти котирувань у 39,09 – 39,39 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,82 – 43,14 грн проти курсу 42,80 – 43,26 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,1920 грн, євро - 41,7973 (напередодні долар - 38,0775 грн, євро – 41,5730 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,4 - 39,3 грн (курс на 8 січня – 38,45 - 39,25 грн);

Євро – 42,1 - 43,0 грн (курс на 8 січня – 42,08 - 42,98 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,4 - 39,0 грн;

Ощадбанк – 38,5 - 39,1 грн;

Укрексімбанк – 38,4 - 39,1 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,6 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,45 грн.

Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.