США у січні можуть схвалити створення перших Bitcoin ETF - Reuters

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Компанії з управління інвестиціями, фондові біржі і Комісія з цінних паперів і бірж США обговорили зміни в формулюваннях заявок для спотових біткойн-ETF (Біржових інвестиційних фондів), що може привести до того, що ці фонди вперше отримають схвалення в США.

Про це повідомляє Reuters посилаючись на джерела.

За словами керівників і представників п'яти фірм, які відмовилися бути названими через конфіденційність переговорів, емітенти обговорили з чиновниками документи емісії S-1, які кожен біржовий фонд повинен подати на затвердження.

Кілька емітентів заявили в п'ятницю, що очікують отримати остаточне схвалення заявок за формою S-1 до кінця січня.

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Люди, знайомі з процесом подачі заявок, кажуть, що емітенти, які вклалися в терміни подачі заявок на кінець 2023 року, можуть отримати дозвіл на запуск до 10 січня - дати, коли регулятори повинні або схвалити, або відхилити біржовий ETF, фонд, який стоїть першим в черзі.

Як очікується, відкриття ETF для біткоїна відкриє можливості для залучення мільярдних інвестицій у криптовалюту.

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Станом на 2 січня ціна Bitcoin піднялася вище 45 тис доларів вперше з квітня 2022 року через оптимізм щодо можливого схвалення ETF.