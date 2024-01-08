Nvidia випустить чіп для ШІ, орієнтований на Китай - Reuters

Американський виробник напівпровідників Nvidia у другому кварталі року випустить чіп зі штучним інтелектом, орієнтований на Китай.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Один зі співрозмовників агентства розповів, що початковий обсяг виробництва буде обмеженим, а Nvidia збирається в основному виконувати замовлення для основних клієнтів.

Обидва джерела відмовилися назватися, оскільки інформація була конфіденційною. Nvidia відмовилася від коментарів.

Реклама:

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що китайські компанії не бажають купувати знижений H20 і тестують вітчизняні альтернативи через побоювання, що США можуть знову посилити обмеження. Минулого року лідер пошукової системи Baidu замовив чіпи AI у Huawei Technologies.

Окрім H20, Nvidia планує ще два чіпи, які відповідають новим обмеженням – L20 і L2. Виробник мікросхем ще не оголосив про продаж жодного з трьох.

Наприкінці грудня компанія випустила модифіковану версію вдосконаленого ігрового чіпа, призначеного для відповідності новим правилам.

Реклама:

Reuters нагадує, що Nvidia робить ставку на чіпи, щоб допомогти зберегти свою частку ринку в країні після посилення експортних обмежень США, які заборонили їй поставляти продукти, включаючи передові чіпи A800 і H800 AI.

Самі A800 і H800 були представлені як альтернативи китайським клієнтам у листопаді 2022 року приблизно через місяць після того, як США вперше обмежили експорт передових мікрочіпів і обладнання до Китаю.

H20, L20 і L2 містять більшість новітніх функцій Nvidia для роботи зі штучним інтелектом, але обчислювальну потужність зменшено відповідно до нових правил, згідно з аналізом специфікацій чіпів SemiAnalysis.

Нагадуємо:

Китайська компанія Shanghai Biren Intelligent Technology, що займається розробкою чипів штучного інтелекту, отримала 280 млн дол від інвесторів з Гуанчжоу, які підтримуються урядом після потрапляння під санкції США.