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Samsung представила перший у світі прозорий екран MicroLED

Понеділок, 8 січня 2024, 10:48 - Анастасія Дячкіна

На заході First Look під час технологічної виставки CES у Лас-Вегасі компанія Samsung презентувала перший у світі прозорий екран MicroLED.

Про це пише Engadget.

Компанія представила три екрани з різним дизайном. Два з них мали затемнене скло, що приховує обʼєкти позаду екрана, третій був повністю прозорим та безрамковим.

У двох демонстраційних зразках використовувалося тоноване скло, що дозволяло ігнорувати будь-які потенційні об’єкти за панелями. Ще один варіант виглядав таким же прозорим, як звичайне скло, але мав безрамковий дизайн.

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Відображення контенту на прозорих MicroLED панелях виглядає майже як голограма, що ширяє в повітрі.

За словами представника Samsung, оскільки прозорі дисплеї MicroLED мають вищу яскравість порівняно з прозорими OLED-панелями, вони також менше схильні до впливу навколишнього світла.

Наразі немає інформації про те, скільки можуть коштувати такі дисплеї, і коли ця технологія з’явиться у роздрібних пристроях. Ймовірно, вони будуть дорогими, враховуючи ціну непрозорих MicroLED телевізорів Samsung. 

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Нагадаємо: 

Напівпровідникові гіганти – TSMC, Samsung та Intel – прагнуть створити так звані 2-нанометрові процесорні чипи, які стануть основою наступного покоління смартфонів, центрів обробки даних і штучного інтелекту.



Samsung компанії
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