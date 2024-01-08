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Через негоду в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів 

Понеділок, 8 січня 2024, 10:20 - Анастасія Дячкіна

Через погіршення погодних умов – налипання мокрого снігу та ожеледі – в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. 

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. 

Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині – без електроенергії понад 200 населених пунктів. У Кривому Розі, зокрема, без світла понад 15 тисяч абонентів. 

На Кіровоградщині знеструмлено близько 80 населених пунктів. В Одеській та Миколаївській областях – 58 і 54 населених пунктів відповідно. Майже 9 тисяч абонентів через негоду залишилися без світла на Київщині. 

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У Міненерго уточнили, що аварійні бригади працюють, графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Нагадаємо: 

Вранці 8 січня у Кривому Розі низка мешканців залишились без електропостачання через складні погодні умови, у місті не ходить електротранспорт − тролейбуси та трамваї, а котельні працюють на генераторах.


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електроенергія енергетика Міненергетики
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Економічна правда
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