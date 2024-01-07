Одна з найбільших турецьких компаній електронної комерції планує вийти на ринок України
Одна з найбільших турецьких компаній у сфері електронної комерції "Hepsiburada" планує розпочати свою діяльність в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія "Hepsiburada" планує вийти на український ринок, розглядаючи це як стратегічну інвестицію.
"Україна є складним, але важливим ринком для Туреччини", - сказала головний виконавчий директор Нілхан Онал Гекчетекін.
Хоча на початковому етапі основна увага приділяється тестуванню операцій в Україні, Онал Нілхан зазначила, що довгострокова стратегія компанії базується на співпраці з місцевими партнерами.
Hepsiburada.com має намір почати продавати товари в Україні, якщо пробний запуск буде визнаний успішним.
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