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Одна з найбільших турецьких компаній електронної комерції планує вийти на ринок України

Неділя, 7 січня 2024, 18:00 - Економічна правда

Одна з найбільших турецьких компаній у сфері електронної комерції  "Hepsiburada" планує розпочати свою діяльність в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія "Hepsiburada" планує вийти на український ринок, розглядаючи це як стратегічну інвестицію.

"Україна є складним, але важливим ринком для Туреччини", - сказала головний виконавчий директор Нілхан Онал Гекчетекін.

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Хоча на початковому етапі основна увага приділяється тестуванню операцій в Україні, Онал Нілхан зазначила, що довгострокова стратегія компанії базується на співпраці з місцевими партнерами.

Hepsiburada.com має намір почати продавати товари в Україні, якщо пробний запуск буде визнаний успішним. 

Нагадаємо:

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Польський бренд Greenpoint планує відкрити в Україні 20 франчайзингових магазинів у 2024 році.

Туреччина Україна інвестиції
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