У літаках Boeing 737 MAX виявили нові проблеми

У літаків Boeing 737 MAX, які авіакомпанії почали повертати до польотів після дворічного простою, виявилися нові потенційні проблеми з електрикою.

Про це повідомляє avianews.com.

За даними компанії, збій може виникнути не на всіх випущених літаках, а тільки на групі авіалайнерів, номери яких визначені. Вони були поставлені 16-ти авіакомпаніям.

У зв'язку з цим виробник надіслав рекомендації клієнтам по перевірці заземлення компонента авіалайнерів, який забезпечує роботу електричної системи повітряного судна.

До виконання цієї перевірки авіакомпаніям рекомендували утриматися від подальших польотів. Boeing пообіцяв відправити необхідні інструкції операторам для усунення проблеми.

Нагадуємо:

У березні 2019 року польоти Boeing 737 MAX були зупинені по всьому світу після другої катастрофи літака цього типу.

Причиною послужила некоректна робота нової системи поліпшення характеристик маневрування MCAS.

Вона отримувала дані від одного поламаного датчика кута атаки і вважала, що літак сильно задирає ніс.

В результаті авіалайнер переходив в піке.

Після виявлення проблеми Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів.

Ці зміни схвалили регулятори по всьому світу, в тому числі в США, Європі та Канаді.

В результаті Boeing 737 MAX почали повертати на комерційні рейси після проведення необхідних змін і тестових польотів.