Системи розмінування, нові "Лелеки" та роботизована техніка: Міноборони приймає нові розробки

фото: міноборони

Впродовж першого тижня 2024 року у Міністерстві оборони України кодифіковано і допущено до експлуатації у військах майже півтора десятка нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Серед них роботизовані системи, БПЛА, інженерна техніка, модернізований ПТРК з новими ракетами.

Про це у коментарі ЕП повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Процес кодифікації надає дозвіл на укладання угоди між підприємцями і Міноборони. Як зазначається, перед кодифікацією проводиться випробування нових розробок.

Серед нових роботизованих систем – наземна роботизована платформа для дистанційного мінування з функцією дистанційного самопідриву та наземний роботизований комплекс логістичного призначення.

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У сфері БПЛА українське військо отримає нову модифікацію "Лелеки" та 2 види FPV-дрона з різною вантажопідйомністю. Окрему увагу виділили захисту дронів від ворожих РЕБ.

Також пройшов кодифікацію напівнавісний мінний трал до бойових броньованих машин на автомобільному шасі. Окрім цього ЗСУ отримають двомісний квадроцикл з вантажопідйомністю 800 кг та окремим тактичним причепом.

Завершено державні випробування та кодифіковано мобільний протитанковий ракетний комплекс "Штурм-СМ" на базі однієї з бойових броньованих машин. До ПТРК розроблено українські ракети з різними типами бойових частин.

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Нагадаємо:

У жовтні 2023 року Міністерство оборони вперше затвердило нові зразки дронів за спрощеною процедурою, яка була схвалена Кабміном, і скоротила відповідні терміни до кількох днів, замість місяців.