Дні замість місяців: Міноборони вперше затвердило зразки дронів за новою процедурою

Міністерство оборони вперше затвердило нові зразки дронів за спрощеною процедурою, яка була днями схвалена Кабміном, і скоротила відповідні терміни до кількох днів, замість місяців.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Пришвидшення та спрощений допуск інновацій на фронт — результат змін, які минулого тижня затвердив Уряд. Раніше допуск до експлуатації тривав до кількох місяців. Розробки довго тестували, проводили купу непотрібних засідань та розводили бюрократію. Зараз допуск до експлуатації займає лише кілька днів", - розповів Федоров.

"Коптери швидше потраплятимуть на фронт та допоможуть воїнам тримати оборону й нищити окупантів", - додав він.

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За його словами, військові вже протестували та схвалили нові зразки українських FPV-дронів та розвідувальних БпЛА.

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Раніше в Кабміні похвалилися також й спрощенням паперової бюрократії на фронті. Тепер для того, щоб списати знищене або пошкоджене військове майно, а відтак отримати нове, військовим доведеться витрачати на паперову роботу не пів року, а "кілька тижнів".

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Процедура списання дронів — це був один з останніх блокерів, які заважали розвитку ринку БПЛА.

Крім того, у Кабміні спростили імпорт безпілотників, процедуру допуску до експлуатації, створили спеціальні зони для випробування БПЛА. Крім того, скасували мито та ПДВ.

До кінця року Україна вийде на виробництво десятків тисяч дронів на місяць. Про це розповіли в Мінстратегпромі.