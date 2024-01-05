SpaceX подала до суду на агентство, яке захищає звільнених співробітників

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Компанія SpaceX Ілона Маска подала до суду на Національне управління з трудових відносин (NLRB) після того, як агентство звинуватило компанію у незаконному звільненні співробітників.

Про це пише The Verge.

У позові, поданому до федерального суду в четвер, SpaceX стверджує, що дії NLRB є неконституційними.

У середу NLRB подала скаргу, стверджуючи, що SpaceX незаконно звільнила групу співробітників за підготовку відкритого листа з критикою поведінки Маска. NLRB також стверджує, що SpaceX допитувала співробітників про їхню причетність до написання листа і заохочувала їх звільнятися, якщо вони брали участь в таких заходах.

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"Тепер SpaceX у відповідь подала позов, в якому стверджує, що відкритий лист був "відволікаючим фактором для співробітників SpaceX по всій країні".

У позові стверджується, що провадження NLRB порушує "конституційне право SpaceX на суд присяжних". Компанія також звинувачує NLRB в порушенні конституційних норм про поділ влади, заявляючи, що структура агентства "далека від традиційного розуміння" цієї концепції. У NLRB відмовилися від коментарів", - йдеться у повідомленні.

SpaceX просить суд визнати, що розгляд справи NLRB позбавляє SpaceX права на судовий розгляд. Компанія також просить суд призупинити поточний розгляд справи.

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Слухання перед суддею NLRB заплановане на 5 березня 2024 року, але є можливість оскаржити рішення у федеральному апеляційному суді.

Економічна правда