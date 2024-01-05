Скляні зупинки під час війни: Держаудитслужбу просять відреагувати на тендер у столиці

Тендер із закупівлі Києвом скляних зупинок під час війни обурив українців: до Держаудитслужби надіслано численні звернення з вимогою відреагувати.

Це випливає зі сторінки оголошення "Київпастрансу" в системі електронних торгів "Прозорро" про закупівлю "сучасних павільйонів очікування".

За 8,3 млн грн столичне комунальне підприємство закупило 30 скляних зупинок для пасажирів. Як випливає з опису, це будуть зупинки з металевим каркасом, скляним дахом, а також скляною задньою та бічною стінками.

Оголошення було розміщене 20 грудня 2023 року. А вже станом на 2 січня було визначено переможця. Ним стала єдина компанія-учасник - "МонтажБуд 77".

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Водночас 4-5 січня на тендер почали надходити обурені заяви українців.

"Гроші на оборону! На ЗСУ!! Києву скляні зупинки НЕ ПОТРІБНІ під час війни. Купіть краще дрони для ЗСУ. Зупинки мають забезпечити хоча б захист від уламків на випадок обстрілу, не говорячи вже про те, що витрачати такі величезні кошти за умови дефіциту на фронті - взагалі знущання", - пишуть обурені українці.

Станом на 5 січня Держаудитслужба ніяк не відреагувала на ці заяви, можливо через те, що кінцевий термін подачі скарг "Київпастранс" обмежив 30 грудня 2023 року.

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Нагадуємо:

Наприкінці минулого року мер Києва Віталій Кличко висловив обурення рішенням Верховної Ради про вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів. Кличко заявив, що парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст захисникам.

Водночас в столиці вже півтора року не можуть реалізувати рішення Київміськради про обладнання зупинок громадського транспорту бетонними зупинками-укриттями.

Нагадуємо також, що в червні 2023 року в Києві закупили барабани для укриттів у навчальних закладах на понад 3,5 мільйона гривень. Стверджувалося, що це сприятиме психологічному розвантаженню дітей під час повітряних тривог.