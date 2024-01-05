На польсько-українському кордоні у чергах стоять 2 тисячі вантажівок

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Через блокування пунктів пропуску на кордоні України та Польщі в чергах стоять 2 тисячі вантажівок.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.

За совами Демченка, станом на 5 січня продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська-Хребене", "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ".

!За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1 400 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України. Крім того, 4 січня зранку поновилося блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Шегині-Медика", черга на ранок – 600 вантажівок", - сказав він.

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Речник ДПСУ також зазначив, що рух вантажівок минулої доби на цьому напрямку ще залишався інтенсивним, але надалі не виключено зниження кількості вантажівок, що перетинатимуть кордон.

На інших ділянках кордону Рух вантажівок не блокується, за винятком пункту пропуску "Ужгород" у Словаччині. Станом на ранок у бік України на цьому пункті пропуску очікувало проїзду 100 вантажівок.

Нагадаємо:

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Польські фермери з організації "Ошукане село" заявили, що з 4 січня збираються відновити блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

Уряд Польщі планує прийняти всі вимоги фермерів, які були висунуті як умова для не відновлення блокади пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною з 4 січня.

Економічна правда