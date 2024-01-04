Розпочато досудове розслідування щодо ексрадника міністра енергетики: нові подробиці

Історія з нібито ухиленням від мобілізації ексрадника Германа Галущенка отримала продовження - правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактом фіктивного працевлаштування в "Черкасиобленерго".

Про це повідомило Міністерство енергетики 4 січня.

"Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо фіктивного працевлаштування колишнього радника міністра енергетики України, що дало йому змогу отримати бронювання (тимчасову відстрочку від мобілізації до лав ЗСУ)", - заявляють у Міненерго.

Як раніше повідомляла ЕП із посиланням на джерела в Кабміні, йдеться про Олександра Візіра.

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Міненерго стверджує, що ексрадник міністра, працевлаштувавшись в обленерго, ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи, внаслідок чого не виконував свої обов'язки, але отримував заробітну плату в компанії.

Після виявлення цього факту зловживання, було направлено відповідне звернення до прокуратури, а Міненерго доручило провести перевірки фактів надання броні працівникам усіх енергокомпаній.

Водночас, позиція самого Візіра опублікована в телеграм-каналі TOP ENERGY. Ексрадник Галущенка стверджує, що висновки Міненерго не відповідають дійсності, а "активність" щодо його особи пов'язана з критикою Міненерго та "Українських розподільчих мереж".

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Зокрема, за твердженням Візіра, реакцію викликала його публікація у фейсбуці щодо дистанційних позачергових загальних зборів щодо АТ "Харківобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго" і ВАТ "Тернопільобленерго", на яких переобирали склади наглядових рад. Візір поставив під сумнів прозорість проведених зборів, навівши низку аргументів.

Нагадуємо:

Свого часу ЕП присвячувала особі Олександра Візіра не одну публікацію, називаючи його людиною Ігоря Кононенка та Германа Галущенка.

Детальніше читайте про це в матеріалі: Великі комбінатори: для зменшення тарифів на електроенергію Офіс Зеленського поступився планами приватизації