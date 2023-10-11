Корпорація Xerox продає бізнес і йде з Росії

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Американська корпорація Xerox, один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами, оголосила про те, що продає російську дочірню компанію місцевому менеджменту тв виходить із Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

У компанії нагадали, що після початку вторгнення РФ в Україні обмежили свою діяльність у Росії.

"Ці обмежені операції включали роботу лише з певними клієнтами та партнерами у повній відповідності з усіма санкціями. Зараз Xerox припиняє свою діяльність в Росії і передає бізнес місцевому керівництву шляхом продажу своєї російської дочірньої компанії", - заявили в Xerox.

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Як додає "Интерфакс", "ТОВ "Ксерокс (СНД)" продовжить працювати як незалежна організація, найближчим часом змінить назву і не буде пов'язане з корпорацією Xerox.

Умови угоди не розкриваються.

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У березні 2022 року Xerox оголосив про призупинення постачання продукції до Росії.

Економічна правда