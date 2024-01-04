Власники "Київстар" сподіваються продовжити переговори про можливу націоналізацію компанії 

Каан Терзіоглу, CEO VEON Group - материнської компанії найбільшого оператора зв'язку "Київстар", планує знову приїхати до Києва, щоб продовжити діалог з українською владою про можливу націоналізацію української компанії.

Про це Терзіоглу повідомив в інтерв'ю "Forbes Україна".

За його словами, візит призначено на кінець січня.

"Я сподіваюся, що ми зустрінемося з багатьма стейкхолдерами, зокрема з українським урядом, але не тільки", - зазначив Терзіоглу.

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Під час першого візиту, який відбувся в жовтні минулого року, CEO VEON Group не зміг поговорити із заступником глави офісу президента Ростиславом Шурмою, який з липня минулого року публічно заявляв про можливість націоналізації "Київстару". Терзіоглу сподівається, що це вдасться зробити під час майбутнього візиту.

"Коли з'явилися чутки, і пан Шурма дав свої інтерв'ю, це суттєво вплинуло на обсяги торгів і вартість акцій. Зараз шоковий стан минув, але ми втратили майже 30% вартості наших акцій протягом того періоду", - констатував CEO VEON.

Коментуючи арешт 47,85% акцій "Київстару", що можна порівняти з часткою Letter One у VEON, Терзіоглу повідомив, що подано апеляцію, і висловив сподівання, що арешт знімуть і це допоможе заспокоїти міжнародних інвесторів.

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Він наголосив, що VEON є власником усіх 100% акцій "Київстару", а Letter One, за його інформацією, дистанціювалася від співвласників Михайла Фрідмана і Петра Авена, які потрапили під міжнародні санкції, і сама не є об'єктом таких міжнародних санкцій.

За словами CEO VEON, арешт акцій "Київстар" не впливає на діяльність компанії, здатність працювати і обслуговувати мережі.

"Арешт зачіпає тільки можливість отримувати дивіденди або передавати акції від одного власника до іншого", - пояснив Терізоглу.

Нагадуємо:

У вересні 2023 року Мін'юст України заявив, що готовий націоналізувати "Київстар", але рішення гальмується на рівні РНБО.

Затримку в РНБО джерела пояснюють можливими наслідками для конкурентного середовища.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва зменшив пакет заарештованих акцій ПрАТ "Київстар" з 99,994654% до 47,85% у рамках забезпечувальних заходів у відкритій наприкінці вересня справі проти співвласника "Альфа-Групп" Михайла Фрідмана.

Такі зміни у винесеній раніше ухвалі від 4 жовтня він зробив на підставі клопотання прокурора Офісу генерального прокурора у зв'язку з опискою.

Щодо решти заарештованих активів суд підтвердив правильність їхнього первісного опису. Під арештом залишаються, зокрема, корпоративні права чотирьох афілійованих із "Київстаром" компаній - зокрема Kyivstar.Tech (100%), Helsi (69,99%), "Юкрейн Тауер Компані" (100%) і "Вимпелком Глобал Сервісіз Україна" (100%).

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