Мін'юст готовий націоналізувати "Київстар", але рішення гальмується на рівні РНБО - ЗМІ

Міністерство юстиції готове подати позовну заяву до Вищого антикорупційного суду з метою стягнути в дохід держави актив "Альфа-груп" - компанію "Київстар", але це рішення забуксувало на рівні середньої ланки Ради нацбезпеки і оборони.

Про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.

"З огляду на корпоративну структуру, "Київстар" - це не якийсь там бізнес осторонь, ледь дотичний до кінцевого бенефіціара Міхаіла Фрідмана. Це "українське" відгалуження російського телекомунікаційного бізнесу", - нагадує видання.

Затримку в РНБО джерела пояснюють можливими наслідками для конкурентного середовища.

Реклама:

"Київстар" – монополіст, а його потенційні управляючі (після націоналізації, - ред.) – лічені оператори, злиття з якими цю монополію тільки поглибить. За наявності абсолютно безхребетного Антимонопольного комітету, такі ринкові пертурбації вимагають дуже зваженого підходу і якісного аналізу можливих наслідків для конкурентного середовища", - йдеться в матеріалі.

Нагадуємо:

Нідерландська компанія VEON одночасно володіє і "Вымпел коммуникациями", які обслуговують "Спецсвязь" збройних сил РФ, і українським "Київстаром".

Реклама:

VEON умовно нідерландська компанія, оскільки має російських бенефіціарів. Як умовним є і розірвання її зв'язків із Міхаілом Фрідманом. 28 лютого 2022 року Фрідмана показово виключили зі складу Ради директорів VEON, але залишили у бенефіціарах компанії.

Компанія Veon, ще у квітні повідомила, що має намір завершити вихід з ринку РФ, виставивши акції на Дубайську біржу, а "Київстар" – окремо на Варшавську або NASDAQ. Відповідну пропозицію тоді висловив міноритарій Veon — американська компанія Shah Capital.

Але на цей момент ніхто не вийшов на жодну з бірж із задекларованою метою.

У серпні американська влада, а саме OFAC (Office of Foreign Assets Control), внесла співвласників "Альфа-груп" до свого списку і ввела проти них обмеження.