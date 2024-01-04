Курс валют на 4 січня: готівкова гривня зміцнюється

4 січня готівкові долар та євро дещо подешевшали на "чорному ринку" та в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,74 – 38,99 грн проти котирувань у 38,85 – 39,02 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,41 – 42,84 грн проти курсу 42,49 – 43,01 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,1159 грн, а євро – 41,6073 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,2 - 38,98 грн (курс на 3 січня – 38,175 - 39,0 грн);

Євро – 42,00 - 42,9 грн (курс на 3 січня – 42,10 - 43,025 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,2 - 38,8 грн;

Ощадбанк – 38,3 - 38,9 грн;

Укрексімбанк – 38,1 - 38,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,65 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,45 грн.

Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.