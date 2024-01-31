"Українська бронетехніка" вийшла на темпи виробництва 20 тисяч мін на місяць

Найбільший приватний виробник зброї "Українська бронетехніка" вийшла на темпи виробництва мінометних мін на рівні близько 20 тисяч та близько 100 мінометів різних калібрів у місяць.

Про це розповів директор компанії Владислав Бельбас в сюжеті ABC News.

За словами Бельбаса, "Українська бронетехніка" отримала ексклюзивний доступ до низки промислових ангарів в України, місце розташування яких не розголошується. В результаті це дозволило збільшити річні темпи виробництва до 240 тисяч мін, а також 1200 мінометів різних калібрів.

Зазначається, що під час бойових дій частина виробничих потужностей підприємства була втрачена, частина потрапила в окупацію. Тому У 2022 році компанія зосередилась на релокації та адаптації до нових умов. У 2024 році компанія не виключає збільшення виробництва.

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Додається, що "Українська бронетехніка" налагодила серійне виробництво боєприпасів за принципом розподіленого виробництва на нових майданчиках.

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Найбільший приватний виробник зброї хоче розгорнути виробництво бойових машин піхоти ASCOD.

Український виробник зброї ТОВ "Українська бронетехніка" повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів та з початку року вже поставила Силам Оборони більше 600 одиниць.