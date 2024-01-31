Ринкова вартість Novo Nordisk перевищила 500 мільярдів доларів
Данська фармкомпанія Novo Nordisk, яка випускає препарат від діабету і для схуднення Wegovy та його аналог Ozempic, стала другою в Європі компанією, чия ринкова вартість перевищила 500 млрд доларів.
Про це пише Bloomberg.
Novo Nordisk перетнула цей рубіж у середу, досягнувши рівня, якого досягла лише "імперія розкоші" LVMH.
"Данська фармацевтична компанія випередила гіганта з виробництва товарів розкоші, опинившись в центрі уваги після того, як препарати Wegovy та Ozempic довели, що вони можуть допомогти людям скинути небажану вагу.
Прибутки Novo викликали новий оптимізм, оскільки компанія заявила, що дохід може зрости на 26% цього року, а операційний прибуток - на 29%", - пише агентство.
Прибуток Novo Nordisk минулого кварталу зріс на 62%, до 3,2 млрд доларів, що збіглося з оцінками аналітиків. Акції компанії за 2023 рік зросли на 60%. На торгах у Копенгагені 31 січня цінні папери додали 4,1%.
У 2023 році компанія оголосила про інвестиції в розмірі 8,7 млрд дол, щоб зміцнити свої виробничі потужності, зазначає Bloomberg. Водночас аналітики агентства очікують, що протягом наступних 12 місяців акції компанії впадуть приблизно на 3%.
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Економічна правда