Ринкова вартість Novo Nordisk перевищила 500 мільярдів доларів

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Данська фармкомпанія Novo Nordisk, яка випускає препарат від діабету і для схуднення Wegovy та його аналог Ozempic, стала другою в Європі компанією, чия ринкова вартість перевищила 500 млрд доларів.

Про це пише Bloomberg.

Novo Nordisk перетнула цей рубіж у середу, досягнувши рівня, якого досягла лише "імперія розкоші" LVMH.

"Данська фармацевтична компанія випередила гіганта з виробництва товарів розкоші, опинившись в центрі уваги після того, як препарати Wegovy та Ozempic довели, що вони можуть допомогти людям скинути небажану вагу.

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Прибутки Novo викликали новий оптимізм, оскільки компанія заявила, що дохід може зрости на 26% цього року, а операційний прибуток - на 29%", - пише агентство.

Прибуток Novo Nordisk минулого кварталу зріс на 62%, до 3,2 млрд доларів, що збіглося з оцінками аналітиків. Акції компанії за 2023 рік зросли на 60%. На торгах у Копенгагені 31 січня цінні папери додали 4,1%.

У 2023 році компанія оголосила про інвестиції в розмірі 8,7 млрд дол, щоб зміцнити свої виробничі потужності, зазначає Bloomberg. Водночас аналітики агентства очікують, що протягом наступних 12 місяців акції компанії впадуть приблизно на 3%.

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Економічна правда