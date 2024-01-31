Sony розірвала угоду злиття з Zee через зв'язки індійської медіагрупи з РФ – Reuters

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Зв'язок індійської медіагрупи Zee Entertainment із чотирма російськими дочірніми компаніями став однією з основних причин зриву угоди про злиття з Sony.

Про це пише Reuters із посиланням на листування керівників юридичного відділу та відділу злиттів і поглинань Sony в Індії та Лос-Анджелесі з топ-менеджерами Zee.

За даними агентства, Sony і Zee розійшлися в позиціях щодо більш ніж 20 питань дотримання законодавства, включаючи нездатність індійської компанії позбутися деяких російських активів і угоду з Disney про права на трансляцію крикету вартістю 1,4 мільярда доларів, перш ніж їх злиття в Індії було зірвано.

Листування містить нерозкриті деталі залаштункової боротьби, яка передувала рішенню японської компанії від 22 січня про скасування злиття вартістю 10 мільярдів доларів.

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В електронних листах, якими сторони обмінялися між 20 грудня і 9 січня, керівники обох компаній звинувачують один одного в невиконанні зобов'язань щодо злиття. Керівники Zee неодноразово заявляли, що нічого не виходить за рамки угоди, і просили Sony продовжити термін закриття угоди.

"Відбулася низка подій, обставин, умов, які мають або можуть мати "суттєвий негативний вплив" на бізнес", - написав в електронному листі топ-менеджер компанії Sony в Лос-Анджелесі Дрю Ширер.

Тиждень потому, 27 грудня, провідний юрисконсульт Zee в Індії Шьямала Венкатачалам звинуватила Sony у спробі "зобразити наратив, який не має під собою жодного підґрунтя".

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Злиття Zee і Sony, яке готувалося протягом двох років, створило б індійського телегіганта з більш ніж 90 каналами спортивних, розважальних і новинних програм, який би конкурував з такими компаніями, як Disney відкриється в новій вкладці, і Reliance мільярдера Мукеша Амбані.

Нагадаємо:

Японська Sony Group відмовилась від планів злитття свого індійського підзрозділу з місцевою медіагрупою Zee Entertainment за 10 млрд дол - угода могла б створити одного з найбільших телевізійних мовників в Південній Азії.

Економічна правда