Росія завдала українській інфраструктурі збитків на понад 151 мільярд доларів – KSE

Сума прямої задокументованої шкоди, завданої інфраструктурі України сягнула 151,2 млрд дол, що на 700 млн дол більше, ніж у червні.

Такі дані станом на 1 вересня 2023 року повідомили у Київській школі економіки (KSE).

У загальному обсязі прямих збитків найбільша частка належить втратам житлового фонду – 55,9 млрд дол. Унаслідок бойових дій зруйновано або пошкоджено 167,2 тис об'єктів житлового фонду, із них 147,8 тис – приватні будинки, 19,1 тис – багатоквартирні, 0,35 тис – гуртожитки.

На другому і третьому місці за сумою збитків – сфери інфраструктури та промисловості і втрати підприємств: 36,6 млрд дол і 11,4 млрд дол відповідно.

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KSE

Крім того, з початку бойових дій пошкоджено 18 аеропортів і цивільних аеродромів країни, 344 мости та мостові переходи, понад 25 тис кілометрів автомобільних шляхів державного і місцевого значення та комунальних доріг. Втрати у сфері промисловості налічують щонайменше 426 великих і середніх приватних підприємств і державних компаній.

Сфері освіти на початок вересня-2023 завдано збитків на 10,1 млрд дол. Загальна кількість пошкоджених і зруйнованих освітніх об'єктів перевищує 3,5 тис, серед них 1,7 тис закладів середньої освіти, понад 1 тис – дошкільної, 586 – вищої освіти.

У KSE також наголосили на зростанні збитків у сфері охорони здоров'я, які оцінюються у 2,9 млрд дол. Загалом зруйновано або пошкоджено 1 223 медзаклади, зокрема 384 лікарні та 352 амбулаторії.

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Нагадаємо:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надання близько 220 млн євро на відновлення інфраструктури України.