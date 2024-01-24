Через українські порти у 2023 році експортували понад 56 мільйонів тонн вантажів - АМПУ

Порти України торік перевалили 62 мільйонів тонн вантажів, із них 56,3 мільйона тонн на експорт.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ), передає Інтерфакс-Україна.

За даними АМПУ, імпорт становив 5,3 млн тонн. Українським морським коридором за весь час його роботи експортовано вже 18 млн тонн вантажів до 32 країн світу, з них 12,7 млн тонн становила агропродукція.

"За підсумками 2023 року у військових умовах портами України перевантажено близько 62 млн тонн вантажів. Серед лідерів за номенклатурою вантажів: зернові - 45,5 млн тонн та наливні - 6,3 млн тонн.

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Безумовним досягненням 2023 року став початок роботи оголошеного ВМС ЗСУ тимчасового морського коридору, який дозволив розблокувати порти Великої Одеси. 16 серпня 2023 р. перше судно скористалося тимчасовим коридором. За підсумками 2023 року 400 суден експортували 12,8 млн тонн вантажів", - зазначено в повідомленні.

Дунайські порти перевантажили за минулий рік 32 млн тонн вантажів, що перевищило рекордні показники 2022 року.

Вантажообіг порту Ізмаїл збільшився більше ніж удвічі й досяг 20,2 млн тонн (у 2022 році - 8,8 млн тонн), порту "Рені" досяг 10 млн тонн (6,8 млн тонн), порту Усть-Дунайськ - 1,7 млн тонн (785 тис. тонн).

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Вантажообіг порту "Одеса" також збільшився і досяг 8,41 млн тонн (у 2022 році - 7,69 млн тонн) Водночас вантажообіг порту "Південний" скоротився до 10,08 млн тонн (15,28 млн тонн), порту "Чорноморськ" - 11,41 млн тонн (11,76 млн тонн).

Нагадуємо:

Темпи експорту агропродукції "зерновим коридором" у Чорному морі майже повернулися до довоєнного рівня, а вартість страхування вантажів істотно знизилася.