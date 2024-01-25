Україна близька до забезпечення себе власним газом вже у 2024 році - Галущенко

Україна вже у 2024 році зможе забезпечити себе газом власного видобутку.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю агентству Reuters.

"Ми близькі до цього. Реально вийти на нульовий газовий баланс вже цього року", - сказав він.

За словами Галущенка, у 2023 році споживання газу впало приблизно до 19 млрд кубометрів.

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"Важливо розуміти, що наше споживання різко впало. Багато залежатиме від того, як розвиватиметься галузь та економіка", - додав міністр.

Галущенко також зазначив, що Україна може відновити значний експорт електроенергії вже цієї весни завдяки зниженню споживання.

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Україна не купує газ у Росії з 2015 року, а імпортує з європейських країн і нарощує власний видобуток.

У 2021 році Україна спожила близько 27 мільярдів кубометрів газу, що зробило її одним із найбільших споживачів палива в Європі до повномасштабної війни з Росією.

Минулого місяця український державний "Нафтогаз" заявив, що очікує збільшення видобутку природного газу в країні на 7% у 2023 році з таким же прогнозом на цей рік.