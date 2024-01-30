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В Україні розширили допомогу переселенцям і тим, хто повертається з-за кордону

Вівторок, 30 січня 2024, 20:42 - Анастасія Дячкіна

Кабінет Міністрів розширив допомогу внутрішнім переселенцям та українським шукачам притулку, які повертатимуться з-за кордону в Україну і ще не працевлаштувалися та не мають джерел доходу.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Допомогу терміном у шість місяців отримають:

  • родини, які повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в сімʼях є працездатні непрацюючі члени, які не сплачували єдиного соціального внеску (ЄСВ);
  • родини внутрішніх переселенців, які через переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Виплату допомоги поєднуватимуть з інструментами стимулювання до працевлаштування. Через два місяці після призначення допомоги ці люди мають працевлаштуватись або стати на облік у Державному центрі зайнятості.

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Нагадаємо: 

На початку року Кабінет Міністрів змінив порядок надання житла внутрішньо переміщених особам для тимчасового проживання. 

Економічна правда


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