В Україні розширили допомогу переселенцям і тим, хто повертається з-за кордону
Вівторок, 30 січня 2024, 20:42 -
Кабінет Міністрів розширив допомогу внутрішнім переселенцям та українським шукачам притулку, які повертатимуться з-за кордону в Україну і ще не працевлаштувалися та не мають джерел доходу.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Допомогу терміном у шість місяців отримають:
- родини, які повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в сімʼях є працездатні непрацюючі члени, які не сплачували єдиного соціального внеску (ЄСВ);
- родини внутрішніх переселенців, які через переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.
Виплату допомоги поєднуватимуть з інструментами стимулювання до працевлаштування. Через два місяці після призначення допомоги ці люди мають працевлаштуватись або стати на облік у Державному центрі зайнятості.
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Нагадаємо:
На початку року Кабінет Міністрів змінив порядок надання житла внутрішньо переміщених особам для тимчасового проживання.
Економічна правда
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