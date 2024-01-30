МВФ покращив прогноз зростання економіки РФ у зв'язку з нарощуванням військових витрат

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У 2024 році Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП Росії на 2,6%, що більш ніж удвічі перевищує темпи, які МВФ прогнозував у жовтні, і дещо повільніше, ніж 3-відсоткове зростання, яке очікується у 2023 році.

Про це пише Financial Times.

"Цього року економіка Росії зростатиме набагато швидше, ніж очікувалося раніше, згідно з прогнозами МВФ, оскільки військові витрати Путіна сприятимуть ширшому зростанню.

Підвищення прогнозу для Росії на 1,5 відсоткових пункти є найбільшим серед усіх економік, представлених в оновленій доповіді МВФ", - пише газета.

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Ці показники піднімуть нові питання щодо ефективності численних раундів західних санкцій, спрямованих на зменшення податкових надходжень, які Кремль використовує для фінансування своєї війни в Україні, наголошує FT.

"Безумовно, результати, які демонструє російська економіка, кращі, ніж очікували ми і багато інших", - заявив FT головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша.

Він нагадав, що основний імпульс розвитку економіки РФ надає нарощування витрат на військові потреби.

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Не менш важливу роль також відіграють стійкі ціни на сировину (нафту, газ), які дають змогу зберігати високі доходи від їхнього експорту і роблять значний внесок у загальну динаміку ВВП, додав економіст.

Але він зауважив, що в довгостроковій перспективі потенційне зростання російської економіки, ймовірно, буде нижчим, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну майже два роки тому.

На ризики перегріву економіки також вказує економічний блок російського уряду. Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна в грудні порівняла її з машиною, яка намагається їхати швидше, ніж може, - "їхати, можливо, будемо швидко, але недовго", додає FT.

Нагадаємо:

Економіка Росії помітно "перегрівається" і дедалі більше залежить від продовження війни, витрати на яку діють на неї як наркотик.

Економічна правда