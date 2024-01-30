Російська економіка перегріта і все більше залежить від продовження війни - WIIW

Економіка Росії помітно "перегрівається" і дедалі більше залежить від продовження війни, витрати на яку діють на неї як наркотик.

Про це заявив Віденський інститут міжнародних економічних досліджень WIIW, повідомляє DW.

Підживлювана бумом озброєнь російська економіка більше не може продовжувати своє швидке зростання, випливає з прогнозу WIIW.

"Вона працює на межі своїх можливостей і демонструє дедалі більше ознак перегріву", - йдеться в тексті прогнозу.

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За даними WIIW, минулого року економіка РФ зросла на 3,5 відсотка. Але у зв'язку з високою інфляцією і ключовими банківськими ставками, які були підвищені до 16 відсотків, аналітики очікують, що цього року зростання становитиме лише 1,5 відсотка.

"Росія все більше залежить від продовження війни. Величезні витрати на неї діють на економіку як наркотик", - каже Василь Астров, експерт WIIW по Росії.

За його даними, у 2024 році на озброєння спрямують близько 29 відсотків федерального бюджету країни. Загалом, витрати на воєнпром РФ зросли до 6 відсотків ВВП - це найвищий показник з часів розпаду Радянського Союзу.

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Крім того, австрійський інститут знизив прогноз економічного зростання для України. У поточному році цей показник може становити 3 відсотки - на 1,2 процентного пункту нижче, ніж експерти WIIW очікували раніше.

При цьому вони послалися на можливу перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США, яка робить ще менш визначеним майбутнє західної фінансової допомоги Україні, що обороняється від російського вторгнення.

Нагадуємо:

У 2023 році Євросоюз, який потерпає від війни, інфляції та ослаблення експортних ринків, зміг уникнути рецесії, попри слабкість двох найбільших економік - Німеччини та Франції, а також попри те, що з середини 2022 року ЄС не мав жодного значущого зростання.