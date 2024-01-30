Євросоюз два роки не має жодного значущого зростання, але уник й рецесії

У 2023 році економіка Єврозони змогла уникнути рецесії, попри слабкість двох найбільших економік - Німеччини та Франції, а також попри те, що з середини 2022 року Євросоюз не мав жодного значущого зростання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на дані Євростату.

Так, в останньому кварталі минулого року економіка єврозони знову зазнала стагнації, продовживши невтішну тенденцію для ЄС, який потерпає від війни, інфляції та ослаблення експортних ринків.

Валовий внутрішній продукт у четвертому кварталі не змінився порівняно з попередніми трьома місяцями і був на мізерний 0,1% вищим, ніж роком раніше.

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Погані показники в основному пов'язані з Німеччиною, яка раніше підтвердила, що її валовий внутрішній продукт скоротився на 0,3% за останні три місяці року.

ВВП Франції стагнував, хоча він уникнув скорочення лише завдяки тому, що імпорт падав швидше, ніж експорт.

Слабкість двох найбільших економік єврозони була частково компенсована сильнішими, ніж очікувалося, показниками Іспанії та Італії.

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Ці цифри означають, що єврозона змогла уникнути двох кварталів поспіль негативного зростання, що є класичним визначенням рецесії в економічній науці. Втім це означає також, що з середини 2022 року Євросоюз не мав жодного значущого зростання.

"Різниця між -0,1% зростання і нульовим зростанням є досить безглуздою з точки зору рівня життя або того, якою має бути реакція політики", – сказав Пол Донован, головний економіст UBS Wealth Management.

Нагадуємо:

Наприкінці минулого року міністри фінансів ЄС уклали угоду про перегляд правил витрат держав Євросоюзу.

Уряди країн ЄС нарешті дали згоду на реформовану систему, яка передбачатиме повільніші темпи скорочення боргу та дефіциту, ніж це було раніше.

А восени міністри фінансів Європейського Союзу підтримали графік, який передбачає реформування фіскальних правил Євросоюзу до кінця року.