Курс валют на 30 січня: гривня слабне до долара, але зміцнюється до євро
30 січня офіційний курс гривні знову ослаб до долара, але зміцнився до євро.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,86 – 38,28 грн проти котирувань у 37,29 – 38,30 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,58 – 41,77 грн проти курсу 41,58 – 41,84 грн за євро напередодні.
Офіційний курс долара встановили на рівні 37,8862 грн, євро – 41,0042 грн (напередодні долар – 37,7811 грн, євро – 41,0567 грн).
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,8 - 38,35 грн (курс на 29 січня – 37,7 - 38,33 грн);
- Євро – 41,05 - 41,85 грн (курс на 29 січня – 41,0 - 41,88 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 37,65 – 38,25 грн;
- Ощадбанк – 37,8 - 38,35 грн;
- Укрексімбанк – 37,6 - 38,3 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,16 грн за долар, в Ощаді – 38,32 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,15 грн.
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Нагадаємо:
У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.