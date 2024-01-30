Курс валют на 30 січня: гривня слабне до долара, але зміцнюється до євро

30 січня офіційний курс гривні знову ослаб до долара, але зміцнився до євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,86 – 38,28 грн проти котирувань у 37,29 – 38,30 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,58 – 41,77 грн проти курсу 41,58 – 41,84 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,8862 грн, євро – 41,0042 грн (напередодні долар – 37,7811 грн, євро – 41,0567 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,8 - 38,35 грн (курс на 29 січня – 37,7 - 38,33 грн);

Євро – 41,05 - 41,85 грн (курс на 29 січня – 41,0 - 41,88 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,65 – 38,25 грн;

Ощадбанк – 37,8 - 38,35 грн;

Укрексімбанк – 37,6 - 38,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,16 грн за долар, в Ощаді – 38,32 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,15 грн.

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Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.