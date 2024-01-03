У МАГАТЕ заявили, що його експертам не дали доступу до деяких реакторних залів ЗАЕС

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 3 січня заявило, що його експертам нещодавно вперше заборонили перевірити реакторні зали трьох енергоблоків Запорізької АЕС.

Про це йдеться у заяві агентства.

"Акцентуючи увагу на постійній небезпеці, з якою стикається станція, команда МАГАТЕ протягом останніх тижнів продовжує чути регулярні вибухи на деякій відстані від станції.

П'ять з шести реакторів ЗАЕС залишаються в стані холодного зупину, в той час як четвертий енергоблок перебуває в стані гарячого зупину для виробництва пари і тепла, в тому числі для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції", - йдеться у звіті.

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При цьому в агентстві підкреслили, що експерти МАГАТЕ "досі не можуть отримати доступ до всіх частин станції, і протягом останніх двох тижнів їх не допускають до реакторних залів енергоблоків №№ 1, 2 і 6".

"Це перший випадок, коли експертам МАГАТЕ не надали доступ до реакторного залу енергоблоку, який перебував у стані холодного зупину. Саме там знаходиться активна зона реактора та відпрацьоване паливо. Команда продовжуватиме запитувати цей доступ", - додали в МАГАТЕ.

Доступ до деяких частин турбінних залів ЗАЕС продовжує бути обмеженим, в тому числі протягом останнього тижня - до зон реакторних установок 3, 4 і 6 енергоблоків, резюмували в агентстві.

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Нагадаємо:

Російські окупанти вкотре відхилили запит місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС про доступ до розташованої поруч теплоелектростанції для оцінки зовнішнього резервного електропостачання.

Економічна правда