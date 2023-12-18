Росія знову не надала представникам МАГАТЕ доступ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС

Російські окупанти вкотре відхилили запит місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС про доступ до розташованої поруч теплоелектростанції для оцінки зовнішнього резервного електропостачання.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з ядерної енергії.

"Цього тижня команда МАГАТЕ на ЗАЕС знову запросила доступ до розподільчого пристрою 330 кВ на сусідній тепловій електростанції з метою оцінки ситуації із зовнішніми резервними електричними лініями. Як і під час попередніх запитів, цього разу їм також не було надано такого доступу", – йдеться у повідомленні.

Натомість команді МАГАТЕ пообіцяли, що "найближчими днями вони зможуть отримати доступ на дах реактора".

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"Раніше МАГАТЕ вже отримувало доступ до трьох дахів реакторів – енергоблоків №2, 3 і 4, але не до інших. Минулого тижня експертам було надано частковий доступ до машинних залів усіх шести енергоблоків", – повідомили в агентстві.

Відповідно до МАГАТЕ, п’ять із шести реакторів ЗАЕС залишаються в стані "холодної зупинки", в той час як блок №4 перебуває в стані "гарячої зупинки" для виробництва пари і тепла, у тому числі для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції. Російська окупаційна адміністрація ЗАЕС повідомила МАГАТЕ, що "наразі немає планів щодо повернення 5-го енергоблоку в режим "гарячої зупинки".

Нагадаємо:

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У листопаді на енергоблоці №5 Запорізької АЕС стався інцидент із витоком реагентів із першого контуру реактора до другого.

Через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, який втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочищення, вода першого контуру з розчином борної кислоти почала потрапляти в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори.