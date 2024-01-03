Колапсу в енергосистемі не буде, навіть якщо РФ скористається похолоданням для атак – "Укренерго"

фото: укренерго

Колапсу в українській енергосистемі не буде, навіть якщо Росія скористається періодом похолодання для здійснення нових масованих атак на енергооб’єкти.

Про це в етері телемаратону заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Це вже буде не вперше. Саме такі періоди росіяни вибирали перед своїми масованими атаками. Ми це вже проходили близько 20 разів. Це, звичайно створить нам додаткові проблеми.

Але я впевнений, що це буде питання тривалості можливих перерв в енергопостачанні через пошкодження якихось об’єктів, проте колапсу в енергосистемі не відбудеться. Ворог цього не досягне", - підкреслив Кудрицький.

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При цьому він зазначив, що низькі температури - це випробування для будь-якої енергосистеми.

За його словами, для того, щоб пройти цей складний період без відключень, потрібно виконати дві умови: залучити до роботи всі енергоблоки електростанцій, які зараз перебувають в поточних ремонтах та в повному обсязі використати 1700 МВт технічної можливості імпорту, яку "Укренерго" відкрило наприкінці минулого року.

За словами Кудрицького, українці можуть допомогти під час похолодань, якщо будуть ощадливо споживати електроенергію в ранкові та вечірні години, коли споживання найбільше.

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Нагадаємо:

"Укренерго" попередило українців про необхідність повернення до економії електроенергії та перенесення користування енергоємними приладами на ніч, оскільки на тлі похолодання та закінчення свят в Україні зафіксовано стрімке зростання споживання ресурсу.

Економічна правда