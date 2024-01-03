У Києві майже в усіх будинках відновили теплопостачання після ракетного обстрілу
Середа, 3 січня 2024, 20:25 -
Фахівці "Київтеплоенерго" відновили теплопостачання в 67 будинках, які внаслідок ракетного обстрілу 2 січня залишались без тепла.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Наразі без опалення частково залишається один будинок у Соломʼянському районі, який найбільше постраждав, уточнили у КМДА.
"Комунальні служби працюють над тим, щоб дати тепло в під’їзди будинку, де існує така технічна можливість", – йдеться у повідомленні.
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Енергетики також повністю відновили електропостачання в Києві після масованої російської атаки зранку 2 січня.
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