У Києві майже в усіх будинках відновили теплопостачання після ракетного обстрілу 

Київтеплоенерго

Фахівці "Київтеплоенерго" відновили теплопостачання в 67 будинках, які внаслідок ракетного обстрілу 2 січня залишались без тепла.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Наразі без опалення частково залишається один будинок у Соломʼянському районі, який найбільше постраждав, уточнили у КМДА.

"Комунальні служби працюють над тим, щоб дати тепло в під’їзди будинку, де існує така технічна можливість", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Енергетики також повністю відновили електропостачання в Києві після масованої російської атаки зранку 2 січня.







