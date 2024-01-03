Шмигаль: пенсії та допомоги платитимемо вчасно, є ресурси та підтримка

В Україні є внутрішні ресурси, а також підтримка від партнерів, для того, щоб пенсії та допомоги платити вчасно.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 січня.

"Цього року це буде одним із наших пріоритетів. Пенсії та допомоги будемо платити вчасно. Є внутрішні ресурси, а також підтримка від наших партнерів", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що у 2023 році держава демонструвала зразкове виконання соціальних зобов'язань. У структурі видатків зведеного бюджету соцвиплати займали понад 12%.

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Водночас із 1 січня 2024 року в Україні оновилася низка соціальних стандартів, зокрема розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, заявив прем'єр-міністр.

"Мінімальна зарплата зросла на 6% із 6700 грн до 7100 грн. Ще одне її підвищення заплановано на весну. Прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12%, до 2920 грн. Мінімальна пенсія в Україні підвищилася з 2093 грн до 2361 грн. У планах індексація пенсій з 1 березня", - додав прем'єр.

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Раніше перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times заявила, що в Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 млн осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року.

Але за словами Шмигаля, Україна у 2024 році знизить потребу в зовнішньому фінансуванні.