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Курс валют на 3 січня: скільки коштують долар та євро

Середа, 3 січня 2024, 09:39 - Анастасія Жарикова

3 січня готівковий долар та євро на "чорному ринку" дещо стабілізувались, порівняно з курсами напередодні, в банках гривня ослабла.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,20 – 39,15 грн проти котирувань у 38,79 – 39,18 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,47 – 42,99 грн проти курсу 42,50 – 43,36 грн за євро напередодні. 

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,0839 грн, а євро – 41,7209 грн. 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,175 - 39,0 грн (курс на 2 січня – 38,25 - 39,0 грн);
  • Євро – 42,10 - 43,025 грн (курс на 2 січня – 42,15 - 43,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 38,1 - 38,7 грн;
  • Ощадбанк – 38,4 - 38,95 грн;
  • Укрексімбанк – 38,1 - 38,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,87 грн за долар, в Ощаді – 37,98 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,87 грн.

Нагадаємо: 

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту. 

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Економічна правда
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