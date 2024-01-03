Курс валют на 3 січня: скільки коштують долар та євро

3 січня готівковий долар та євро на "чорному ринку" дещо стабілізувались, порівняно з курсами напередодні, в банках гривня ослабла.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,20 – 39,15 грн проти котирувань у 38,79 – 39,18 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,47 – 42,99 грн проти курсу 42,50 – 43,36 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,0839 грн, а євро – 41,7209 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,175 - 39,0 грн (курс на 2 січня – 38,25 - 39,0 грн);

Євро – 42,10 - 43,025 грн (курс на 2 січня – 42,15 - 43,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,1 - 38,7 грн;

Ощадбанк – 38,4 - 38,95 грн;

Укрексімбанк – 38,1 - 38,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,87 грн за долар, в Ощаді – 37,98 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,87 грн.

Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.