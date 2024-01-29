Всі розділи
Укр / Рус

Фонд гарантування продає активи банків на 2,4 мільярда

Понеділок, 29 січня 2024, 19:16 - Анастасія Дячкіна

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж активи 9 банків на загальну суму 2,4 мільярда гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування.

"Цього тижня (29 січня – 02 лютого) у системі Прозорро.Продажі запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2 402,8 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Із них на суму 1 863,0 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, та на суму 489,2 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. 

Реклама:

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 50,5 млн грн.

Нагадаємо: 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб торік отримав 5,2 мільярда гривень від реалізації активів банків, що ліквідуються.

Реклама:
Фонд гарантування вкладів банки аукціон
Реклама:
Матеріали за темою
Хто і чому замовляє брудні кампанії проти Фонду гарантування вкладів 11 січня 2024, 08:37
Головний офіс "Банку Січ" виставили на повторні торги 1 листопада 2023, 18:45
Вкладникам банків-банкрутів відшкодували 6 мільйонів за першу добу роботи послуги в "Дії" 4 жовтня 2023, 19:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті