Митниця розпочала пілот пост-митного контролю

Державна митна служба розпочала пілотний проєкт пост-митного контролю.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

Рекомендаційно-технічний пілотний проєкт щодо здійснення пост-митного контролю є однієї із форм контролю, визначеною Митним кодексом.

Пост-митний контрольполягає у перевірці інформації, зазначеної в митній декларації, та поданих документів. Основними напрямами його здійснення пост-митного є:

Реклама:

контроль за правильністю визначення бази оподаткування;

контроль за правильністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД;

контроль за визначенням країни походження товарів;

контроль за наданням пільг в оподаткуванні, повнотою та своєчасністю сплати митних платежів;

контроль за достовірністю декларування вагових, кількісних та якісних показників, технічних та фізико-хімічних характеристик товарів, що впливають на рівень оподаткування;

контроль за дотриманням визначених МКУ вимог митних режимів;

контроль за дотриманням суб’єктами ЗЕД положень законодавства з питань нетарифного регулювання.

У Держмитслужбі зауважили, що пост-митний контроль не проводиться щодо всіх митних оформлень.

Проведення пост-митного контролю конкретних митних оформлень здійснюється митницею оформлення за результатами застосування системи управління ризиками.

Здійснення пост-митного контролю можливе лише щодо митних декларацій, оформлення яких завершено не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку здійснення пост-митного контролю.

Реклама:

Під час проведення такого контролю митниця, яка здійснила митне оформлення товару, може запитати документи, які не подавались до митного оформлення але містять відомості, що дозволяють перевірити заявлені у митній декларації дані.

Нагадуємо:

На пункті пропуску "Шегині-Медика" працівники митниці виявили 3 526 герметичних упаковок кави в зернах торгової марки "Gimoka", які житель Львівщини назвав у декларації "особистими речами".