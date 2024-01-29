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Фонд держмайна залучив від приватизації ще 140 мільйонів

Понеділок, 29 січня 2024, 11:21 - Анастасія Жарикова

Фонд державного майна минулого тижня, з 22 по 26 січня, залучив майже 140 мільйонів гривень від проведення 14 приватизаційних аукціонів.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

За право власності на об'єкти змагались 95 учасників. 

Найдорожчим лотом був єдиний майновий комплекс державного підприємства "ТВК". Фінальна вартість лота становить 106,2 млн гривень, до цієї переможної ставки потрібно додати ПДВ у розмірі 21,2 млн грн та виплату поточної заборгованості  — 12,2 млн гривень. 

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На другому місці наступним за розміром фінальної вартості став паркетний цех у Рівненській області. За право власності на актив змагалися 17 учасників. Стартова ціна зросла з 1 128 273 гривень до 11 223 333 гривень, тобто у майже 10 разів.

Нагадуємо:

За минулий тиждень, з 15 по 19 січня, Фонд державного майна провів 12 приватизаційних аукціонів та залучив 346,66 мільйонів гривень до держбюджету.

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ФДМУ приватизація аукціон бюджет
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