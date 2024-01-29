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"Нафтогаз" відновив роботу всіх онлайн-сервісів після кібератаки на датацентр "Парковий"

Понеділок, 29 січня 2024, 10:55 - Ігор Пилипів

НАК "Нафтогаз України" відновив роботу всіх онлайн-сервісів, вебсайти та кол-центр компаній працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє пресслужба компанії 

"Роботу всіх онлайн-сервісів Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та Газмереж відновлено. Вебсайти та кол-центр компаній працюють у штатному режимі", – йдеться в повідомленні. 

Раніше повідомлялось, що причиною збоїв у роботі сервісів "Нафтогазу" та низки інших держкомпаній стала масштабна кібератака на датацентр "Парковий".

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Нагадаємо: 

НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один з дата-центрів компанії.

Причиною збоїв у роботі сервісів "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укрпошти", а також системи "Шлях" стала масштабна кібератака на датацентр "Парковий".

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Нафтогаз кібератака
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