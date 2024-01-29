Нафта дорожчає на тлі геополітичної напруженості на Близькому Сході

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Ціни на нафту еталонних марок зростають на тлі новин про загибель американських військових в Йорданії в результаті атак безпілотників.

Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що березневі фʼючерси нафти марки Brent на лондонській біржі ICE Futures торгуються за 83,97 дол за барель, що 0,42 дол вище за показник на закриття попередньої сесії. Ціна на ці контракти 26 січня підвищилася на 1,12 дол до 83,55 дол за барель.

Також котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі зросли на 0,36 дол і становили 78,37 дол за барель. За підсумками минулої сесії вони здорожчали на 0,65 дол – до 78,01 дол за барель.

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За підсумками минулого тижня, ціна на Brent зросла на 6,4%, рекордними темпами з середини жовтня, WTI – на 6,5%, максимально з початку вересня.

За словами аналітика SIA Wealth Management Коліна Чешинського, ціни на нафту минулого тижня отримали підтримку з боку даних, які вказали на падіння запасів і видобутку нафти в США. Також додатковим позитивним чинником стали очікування нових стимулів у КНР.

"Тим часом військові США повідомили про атаку безпілотників на американську базу на північному сході Йорданії поряд із кордоном із Сирією. Троє військових загинули, ще 34 дістали поранення. Президент США Джо Байден у неділю заявив, що воєнізовані формування, що підтримуються Іраном, несуть відповідальність за цю атаку", – йдеться в повідомленні.

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Тепер багато залежатиме від реакції США та дій Ірану, який може закрити Ормузьку протоку, зазначив Тарік Захір із Tyche Capital Advisors в інтерв'ю MarketWatch.

Нагадаємо:

Атака на танкер компанії "Trafigura", що перевозив російську нафту 26 січня поставила під сумнів безпеку більшості легальних перевезень у Червоному морі. Ціна нафти вже зросла на 2 долари.