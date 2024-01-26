Через санкції 10 мільйонів барелів російської нафти застрягли біля Південної Кореї – ЗМІ

getty images

Через санкції США більше дюжини танкерів, завантажених 10 млн барелів російської нафти сорту "Сокіл", яку не можуть продати, стоять вже кілька тижнів біля узбережжя Південної Кореї.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані двох трейдерів і даних судноплавства.

Зазначається, що обсяги, що дорівнюють 1,3 млн метричних тонн, відповідають більш ніж місячному видобутку проєкту "Сахалін-1", колись головного підприємства американської компанії Exxon Mobil, яке пішло з РФ початку великої війни.

Труднощі з продажем сорту "Сокіл" є однією з найбільш серйозних проблем, з якими зіткнулася Москва після введення Заходом санкцій, і одним із найсерйозніших перебоїв у експорті російської нафти за два роки.

Реклама:

Видання додає, що "Сахалін-1" був однією з перших пострадянських угод в Росії, укладених в рамках угоди про розподіл продукції. Коли Exxon Mobil пішов у 2022 році, виробництво впало майже до нуля і відтоді повністю не відновилося.

За даними LSEG, Kpler і трейдерів, станом на пʼятницю 14 суден із "Соколом" застрягли в південнокорейському порту Йосу, у тому числі 11 суден типу "Афрамакс" і три дуже великі танкери сирої нафти.

Як повідомляється, постачання нафти "Сокол" до індійської нафтової корпорації (IOC) було затримано через проблеми з оплатою, що змусило найбільший нафтопереробний завод Індії використовувати свої запаси та купувати більше нафти на Близькому Сході.

Реклама:

Видання з посиланням на власні джерела стверджує, що наразі компанія не очікує на отримання будь-яких партій російської нафти найближчим часом через розбіжності з приводу того, яка валюта використовуватиметься для оплати.

Решта нафти "Сокіл", завантаженої з листопада по січень, зберігається на менших суднах типу "Афрамакс" (500-800 тис. барелів) - Кримськ, НС Командор, острів Сахалін, Літейний проспект, НС Століття, НС Лев, НС Антарктик, Ягуар, Восточний. Проспект, Павло Черниш і Віктор Титов.

Нагадаємо:

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 19 танкерів, які під прапорами Ліберії та Панами займалися перевезення російської нафти.