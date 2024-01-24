"єВідновлення": українці витратили перший мільярд на ремонт своїх будівель

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За програмою "єВідновлення" власники пошкодженого російськими обстрілами житла витраили на ремонти вже понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

На сьогодні з цих коштів переважна кількість була витрачена на придбання будівельних матеріалів та скла, зазначили в міністерстві.



"Гроші за програмою державної грошової допомоги єВідновлення цільові і їх можна витратити лише на будівельні матеріали та послуги для ремонтів.



Більше 2 тисяч підприємців будівельної галузі пропонують свої послуги, переважна кількість це малий та середній бізнес. Для них це можливість стати "видимими" та забезпечити своїми послугами тих, хто цього зараз надзвичайно потребує", - заявили в міністерстві.

Зазначається, що до програми "єВідновлення" приєдналися вже 2307 представників бізнесу. З них 296 (13%) - юридичні особи, 2011 (87%) - ФОПи.



Загалом понад 69 тисяч українців подали заявки на отримання грошової допомоги для відновлення пошкоджених домівок, понад 37 тисяч вже отримали її.



Економічна правда

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